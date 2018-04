Corsa Scudetto, Juve a +6 sul Napoli: calendari a confronto

Tutti i grandi bomber a secco (Immobile, Dzeko, Icardi, Quagliarella, Mertens, Belotti, Higuain, Dybala etc) e compagni di squadra che non sono stati in grado di fare meglio. Quello appena trascorso, è il turno con meno gol della storia della Serie A, sin da quando è passata a 20...