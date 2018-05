Corsa Scudetto, la Juventus potrebbe essere Campione già domenica

© foto di www.imagephotoagency.it

In caso di arrivo a pari punti, Juventus e Napoli dovrebbero usufruire del terzo criterio valido per l'assegnazione del campionato di Serie A 2017/2018 per decretare il campione. Già, perché il primo sarebbero i punti totalizzati negli scontri diretti e poi la differenza reti negli stessi ma in entrambi i casi, 0-1 col gol di Higuain e 0-1 con quello di Koulibaly, sono alla pari. Vale dunque il terzo, ovvero quello della differenza reti totale in campionato, al momento a totale vantaggio dei bianconeri con +59 a fronte dei +45 degli azzurri. Servirà dunque il sorpasso, ora sempre più improbabile, al Napoli per lo Scudetto. Col titolo che potrebbe essere bianconero anche in occasione della prossima giornata se la Juventus dovesse vincere in casa col Bologna sabato e il Napoli perdere contro il Torino domenica.