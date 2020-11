Corsa Scudetto, pro e contro del Milan: 20 risultati utili consecutivi, ma non c'è un vice Ibra

Chi vincerà lo Scudetto? Mai come quest'anno, dopo otto giornate, il campionato sembra democratico, con tante squadre che possono ambire ai primissimi posti in classifica. TMW analizza quali possono essere i pro e i contro delle prime otto, divise da sei punti, in un far west che potrebbe finalmente regalare una Serie A vicina a quella delle sette sorelle di fine anni novanta.

MILAN -

Primi in classifica con 20 punti, due in più del Sassuolo, ha dato impressione di solidità e con il tempo può avere somatizzato meglio degli altri gli stadi senza pubblico, considerato il rendimento prima della pandemia. La sensazione è che possa combattere sicuramente per i primi posti in classifica, anche per una questione mentale.

PRO - Venti risultati utili consecutivi non avvengono per caso. Dodici partite senza perdere nella scorsa annata, otto in questa, le vittorie contro Napoli e Inter, il pari striminzito - e negli ultimi minuti - contro la Roma. Gli uomini di Pioli hanno una nuova mentalità, trascinati da uno Zlatan Ibrahimovic decisivo anche a 39 anni, aiutato da uno stuolo di ragazzini terribili che hanno trovato la loro consacrazione. Come secondo punto focale c'è anche la cerniera Kessie-Bennacer: l'ex Atalanta è dominante, forte fisicamente e riesce a spezzare la trama avversaria per poi lanciarsi in avanti, forte di mezzi fisici e tecnici di altissima categoria. L'algerino dopo un anno di apprendistato è cresciuto enormemente, riesce a essere il titolare nonostante Tonali spinga da sotto per cercare un posto negli undici. Il centrocampo del Milan attualmente è difficilmente eguagliabile nei centrali.

CONTRO - Il vero problema è che non esiste un sostituto di Ibrahimovic, in questo momento. Se è vero che Leao può essere utilizzato in quella posizione, dall'altro canto preferisce scorrazzare sulla sinistra, dove ha più libertà e c'è comunque un Rebic in formissima. Il secondo nome è quello di Colombo: evidente l'involuzione in questo senso, perché servirebbe almeno il Tomasson dei tempi per dormire sonni tranquilli. Secondariamente la questione rinnovi può pesare in maniera significativa: Calhanoglu ha chiesto 7 milioni di euro di stipendio, troppi per prolungare, Donnarumma continua a essere in scadenza - chissà che non dipenda dall'entrata in Champions League - così come Ibra. Lo svedese probabilmente è, quasi incredibilmente, il più semplice da accontentare.