vedi letture

Corsa sulla Samp? SPAL, Di Biagio: "La classifica va guardata il giusto"

Intervenuto quest'oggi in conferenza stampa, il tecnico della SPAL Luigi Di Biagio parla così della classifica della sua squadra e di una possibile corsa sulla Sampdoria per raggiungere la terza salvezza di fila in casa estense: "La classifica bisogna guardarla, ma il giusto. Noi dobbiamo centrare la vittoria il prima possibile e ripartire, non ci possiamo permettere altri discorsi. Non dobbiamo guardare agli altri. Dobbiamo lavorare tanto, non abbiamo altra scelta".