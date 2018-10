Corsi: "Con Juve sembra impossibile, a Empoli se ne parla da un mese"

Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, ha parlato a Tuttojuve.com a poche ore dalla sfida tra i toscani e la Juventus. "Sembra una partita impossibile a tutti, ma è un evento per una città e se ne parla da oltre un mese. Sarà una partita da incorniciare nell'album dei ricordi di questa esperienza dell'Empoli e della nostra città. Anche se non sarà la prima volta che la Juve verrà ad Empoli, spesso abbiamo perso ma è successo anche qualcosa di diverso. Attualmente è una squadra di invincibili e in più, a differenza di altre squadre, non sottovalutano mai nessun avversario. Il pronostico è segnato ma noi ce la giocheremo, a tal proposito il mister, lo staff e i giocatori stanno preparando la partita nel migliore dei modi. Il nostro obiettivo sarà quello di fare bella figura come è già capitato contro le altre big", le parole del numero uno azzurro.