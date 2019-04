Napoli ed Empoli potrebbero trattare altri calciatori nel giro dei prossimi mesi? A rispondere è Fabrizio Corsi, presidente dei toscani che ha parlato attraverso le frequenze di Radio Crc.

Partenopei su Di Lorenzo? Corsi ha così parlato del suo terzino: "Di Lorenzo non mi è stato chiesto da De Laurentiis, ora è un pò che non ci sentiamo. Sicuramente, è un giocatore che non può stare più all'Empoli e avrà un gran mercato a livello internazionale. Mi sembra che il Napoli abbia due giocatori forti in quel ruolo".

Bennacer nel mirino azzurro già a gennaio. Il Napoli potrebbe tornare alla carica a giugno? "E' un classe '98 e si sta completando come giocatore. In questo momento i contatti con De Laurentiis e Giuntoli non ci sono. I giornali hanno bisogno di parlare di mercato ma siamo in una fase riguardante le idee. L'Empoli è una piccola grande società che produce calcio e calciatori giovani ma in parecchi trascurano tutto questo", ha detto Corsi.