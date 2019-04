Corsi: "I numeri dicono che l'Empoli può farcela. Non è impossibile"

© foto di Federico De Luca

"Sarà durissima, ma non impossibile". Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, tramite Il Tirreno ha rilasciato alcune dichiarazioni sul finale di stagione che vede i toscani in lotta per la salvezza: "I numeri dicono che, nonostante tutto, l’Empoli può ancora farcela e finché sarà così abbiamo il dovere morale, l’obbligo, di giocarcela. Di dare tutto per centrare una grande impresa. Due anni fa avevamo 5 punti di vantaggio sul Crotone a 5 partite dalla fine e ci ricordiamo bene tutti come è finita. Quella lezione, magari, potrebbe servirci adesso. Di sicuro a non arrenderci. In ballo ci sono altre squadre, che magari sono meno abituate di noi a lottare per una salvezza. Quindi darsi per vinti ora è una delle cose che proprio non possiamo permetterci di fare. L'altra è evitare di cominciare i processi prima del tempo. È chiaro che le cose non stanno andando come tutti noi speravamo, ma mettersi ora a cercare il colpevole o i colpevoli serve solo a portarci via delle energie nervose".