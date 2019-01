"Vogliamo almeno un difensore e una punta"

© foto di Federico Gaetano

Il presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi, parla così del mercato a poco più di ventiquattrore dalla fine delle contrattazioni invernali: "Sappiamo quanto sia importante operare bene in questi ultimi due giorni, vogliamo almeno un difensore e una punta, ma non è semplice. L’Empoli deve fare calcio con fantasia, non abbiamo i mezzi che ha qualcun altro. Guardiamo in faccia la realtà: qui non arriva un americano o un cinese a comprare la società. Qui c’è un empolese che con la sua famiglia ha fatto di questo club una ragione di vita. Iachini? Ha la nostra fiducia, ma la squadra ha dei problemi e tocca a lui risolverli", le parole raccolte da Il Tirreno.