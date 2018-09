Corsi: “Parlai con Andreazzoli nel '98, Sarri speciale anche nei difetti”

Danilo D’Ambrosio, che ha siglato il gol che ha regalato la vittoria all’Inter, ha commentato così la gara nel post partita: “Quando sei costretto a vincere per forza ti esponi a ripartenze. Non abbiamo avuto un buon inizio di campionato ed essendo l’Inter dobbiamo cercare di vincere...

Real Madrid, Isco sotto i ferri per un'appendicite acuta

Real Madrid, Lopetegui: "La perfezione non esiste. Ma il VAR aiuta molto"

Abramovich ha deciso, il Chelsea è in vendita. Ma costa oltre 3 miliardi

Benfica, mezza Europa su Vlachodimos: Bayern in pole

Chelsea, Zola: "Qua per aiutare Sarri. Cahill? Capisco la sua rabbia"

United, Mou contro Pogba: per il Daily Star non sarà mai più capitano

Bayern Monaco, per la difesa l'obiettivo è Klostermann del Lipsia

Siviglia, obiettivo Propper per il mercato invernale

Ligue 1, crisi senza fine per il Monaco. È ko in casa con l'Angers

Liga, pari sofferto per la Real Sociedad contro il Rayo Vallecano

Ligue 1, Saint-Etienne corsaro a Tolosa: è 3° posto in classifica

City, Guardiola e la Premier: "Voglio fare come Juve, Bayern e Barça"

Liga, all'Atlético bastano 33 minuti per liquidare l'Huesca

Barça, Valverde: "Al The Best mancava il migliore. Sua assenza lecita"

Paris Saint-Germain, L'Equipe loda Tuchel in prima pagina

Una cosa che Andreazzoli ha di Spalletti e una di Sarri. “Di Luciano la tenuta della linea difensiva. Di Sarri... No, Maurizio è troppo integralista: speciale anche nei difetti”. Più facile che Spalletti vinca lo scudetto o Sarri la Premier? “Vista la Juve, direi Sarri: il Chelsea ha tutto per riuscirci”.

E’ vero che parlò con Andreazzoli già vent’anni fa? “Sì, una chiacchierata quando dovevo sostituire Spalletti, nel ‘98: scelsi Delneri perché volevo continuità con la difesa a tre, peccato che in ritiro trovai un 4-4-2 puro, mi sembrava di vedere il Milan di Sacchi”.

Spalletti, Sarri, Giampaolo, Andreazzoli: sceglierà mai un allenatore 'sparagnino'? “La 'storia' dice che non ci appartiene: se cerchi il gioco valorizzi i giocatori, ed è un nostro obiettivo anche questo”.

Fabrizio Corsi , presidente dell'Empoli, ha parlato a La Gazzetta dello Sport sui tecnici che ha avuto in Toscana nel corso della sua carriera da patron.

