Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, ha parlato a Radio Crc dell'interessamento del Napoli per il regista Ismael Bennacer: "Gli azzurri sono interessati, ma è ancora tutto da vedere. Potrebbe anche finire alla Roma. De Rossi ha già espresso la sua stima per il ragazzo, chiedendo al mio staff come avesse scoperto un giocatore così forte. E poi c'è anche l'Inter, che nello staff ha tante persone che hanno lavorato per me".