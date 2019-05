© foto di Federico De Luca

Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, smentisce ai microfoni di Radio Kiss Kiss i contatti col Napoli per Giovanni Di Lorenzo, terzino dell'Empoli autore di un finale di stagione da grandissimo protagonista: "Io non so nulla. Mi state dicendo cose che non conosco, mi dispiace. Voi siete orientati già all'anno prossimo, noi invece dobbiamo pensare ancora a questa stagione, ci stiamo giocando la salvezza all'ultima gara. Sarà difficilissimo, ma la nostra squadra è di livello. Se mi chiama De Laurentiis vi faccio sapere (ride, ndr)".