Corvino su Fiorentina-Atalanta: "Valeri ineccepibile, giù mani da Chiesa"

© foto di Giacomo Morini

Pantaleo Corvino, ai microfoni di Sky Sport 24, ha parlato di Fiorentina-Atalanta, match salito alla ribalta per il rigore discutibile concesso ai viola per un presunto fallo di Toloi su Chiesa. "Intanto giù le mani da Federico, mi viene voglia di dire questo. E giù le mani dalla Fiorentina. Quello che ho visto, dopo la partita, da parte dei dirigenti dell'Atalanta è un qualcosa che ci ha stupito e meravigliato, anche in virtù di quello che subisce Chiesa ogni domenica. Asserire che la Fiorentina ha preparato la partita con l'Atalanta è un qualcosa sgradevole e che fa rabbia. Chiesa è un talento, fa del dribbling la sua migliore qualità. Ogni domenica fa una sgroppata da 30 metri, alle volte arriva stanco, cerca di frenarsi... Se poi viene toccato dalla mano dal difensore, se l'arbitro vede - e seppur il tocco sia impercettibile come il polpastrello di Hugo a Milano - può concedere il rigore. La direzione di Valeri è stata ineccepibile, un episodio non può andare a condannare la prestazione di un arbitro che ha visto la mano sulla schiena di un giocatore in frenata".