Corvino sul valore di Piatek: "Fosse al Real Madrid varrebbe 100 milioni"

© foto di Federico De Luca

Pantaleo Corvino, direttore generale della Fiorentina, ha risposto a una domanda sul valore di Piatek: "Il prezzo di un attaccante lo fa il numero di gol, come li realizza e contro chi - ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport - Il valore aggiunto è la continuità in più campionati. Determinante è poi la società in cui di esprimi e a cui devi rivolgerti per sederti al tavolo: i gol al Genoa hanno stabilito un valore di 35. Al Milan si raddoppia e al Real Madrid può arrivare a 100 milioni".