Così Ancelotti al Chelsea: double il primo anno. Esonero il secondo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel giugno del 2009 Carlo Ancelotti vola per la prima volta in carriera fuori dai confini italiani. E' il Chelsea a puntare su di lui, con l'obiettivo dichiarato di vincere la Champions League. Il 9 agosto vince il primo trofeo, il Community Shield contro lo United. A fine stagione arriverà, con l'8-0 contro il Wigan, il successo in Premier League mentre la Champions non sarà così fortunata. Bene ai gironi col primo posto conquistato, ma poi i Blues saranno eliminati dall'Inter del Triplete già agli ottavi. La consolazione arriverà comunque col double, visto che il 15 maggio 2010 il suo Chelsea centrerà anche la vittoria della FA Cup, contro il Portsmouth. Tutto sommato quindi una buona prima stagione in Inghilterra che tuttavia non sarà ripetuta nella seconda. Nel 2011-2012 infatti il Chelsea non vincerà niente: secondo posto in campionato e Champions ancora sfuggita, questa volta ai quarti contro il Manchester United. Proprio alla luce di questo zero alla voce successi stagionali, il patron Roman Abramovich opterà per l'esonero il 22 maggio del 2011.

La carriera al Chelsea in numeri:

Periodo in carica: 24 mesi

Partite in campionato: 76

Bilancio in campionato: 48 vittorie, 13 pareggi, 15 sconfitte

Partite in Champions: 18

Bilancio in Champions: 10 vittorie, 3 pareggi, 5 sconfitte

Trofei: un campionato inglese, un Community Shield, una FA Cup