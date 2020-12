Cosa avete in più di Inter e Juve? Pioli: "Guardiamo in casa nostra, loro restano le favorite"

Il tuo Milan cosa ha in più in questa fase di Inter e Juve? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Stefano Pioli, allenatore della capolista Milan che alla vigilia della sfida contro la Lazio ha risposto così: "Ogni squadra ha le sue caratteristiche, il suo modo di stare in campo. Noi abbiamo le nostre, stiamo cercando di svilupparle ancora meglio e guardiamo in casa nostra. Poi le altre sono molto forti, le favorite, perché la Juventus viene da nove Scudetti e l'Inter sì è rinforzata molto, noi pensiamo a fare del nostro meglio e poi alla fine vediamo".

