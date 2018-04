Così decisivi, così diffidati: Higuain e Mertens, strategie opposte

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Crotone e Udinese sono l'antipasto. Juventus e Napoli scenderanno in campo nel consueto inseguimento dei tre punti, ma la testa va da un'altra parte. All'Allianz Stadium, 22 aprile: data cerchiata in rosso da mesi sui rispettivi calendari. Data decisiva, a questo punto senza alcun forse, per lo scudetto. Data a cui entrambe le contendenti potrebbero arrivare senza il proprio bomber di riferimento.

Gonzalo Higuain e Dries Mertens: così decisivi, eppure così diffidati. Allegri e Sarri, però, sembrano intenzionati a scegliere strategie diverse. Il tecnico della Juventus, maestro di turnover, ha chiarito che se il Pipita starà bene toccherà a lui, diffida o non diffida. Musica diversa per il collega sulla panchina del Napoli, pronto a concedere spazio ad Arek Milik, pur di poter contare sul belga nella partita chiave di un'intera stagione.

Strategie diverse, almeno a parole. Quanto di pretattica vi sia, soprattutto in quelle di Allegri, è tutto da verificare. Come del resto come significhi la diversa gestione di due situazioni così simili. Nello scontro diretto la Juve può fare a meno di Higuain mentre il Napoli non può fare a meno di Mertens?