Cosa dirò ai compagni in vista del Brugge? Reina: "Gara speciale. Dovremo anche divertirci"

Al fianco del tecnico Simone Inzaghi, per la Lazio nella conferenza stampa pre Champions contro il Club Brugge c'è anche Pepe Reina. Questo il pensiero del portiere spagnolo: "Cosa dirò ai compagni vista la mia esperienza? La squadra è consapevole delle proprie forze. E' una gara speciale, con un sapore da finale. Ma dobbiamo avere sempre il senso del divertimento per fare le cose che proviamo in settimana. Li conosciamo, sappiamo che palleggia e fa correre gli avversari, dovremo avere un'ulteriore umiltà per capire che all'interno della partita ci saranno 2-3 partite diverse".

