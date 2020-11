Cosa è successo all'Atalanta? Muriel: "È difficile commentare una sconfitta così"

Il centravanti dell'Atalanta, Luis Muriel, ha parlato ai microfoni di SKY dopo la sconfitta contro il Liverpool per 0-5. “È difficile commentare o dire qualcosa dopo una sconfitta così. Non siamo stati noi, in campo, quando non ci sei con squadre come il Liverpool lo paghi caro”.