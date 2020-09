Cosa ha detto la prima gara del Parma: Kucka non è un 10 e la difesa è da rivedere

C'era da aspettarselo e la prima partita l'ha confermato: questo Parma è squadra tutta in costruzione. Contro il Napoli, Liverani ha schierato i suoi col 4-3-1-2, con Kucka alle spalle del doppio centravanti, ovvero Cornelius e Inglese. Pochi i palloni giocabili arrivati alle due punte, soprattutto a causa di una manovra offensiva che non è decollata. E qui emerge subito la prima carenza di questa squadra Juraj Kucka non è un numero 10 e agire da rifinitore non è proprio nelle sue corde.

In difesa, inoltre, il Parma dopo una prima ora pressoché perfetta ha palesati tutti i suoi limiti nella mezzora finale. Male Iacoponi e non solo per l'errore sul secondo gol, in difficoltà i due terzini. Che hanno spinto pochissimo, ma sono apparsi in difficoltà quando aggrediti da Insigne e Lozano.

Due settimane per sistemare la rosa: il ds Carli al lavoro, ora che il passaggio delle quote di maggioranza del club è stato finalmente ultimato.