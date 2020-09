Cosa ha detto la prima gara del Torino: regista cercasi. Ma anche l'attacco ha bisogno di aiuto

Il Torino di Marco Giampaolo non ha iniziato nel migliore dei modi. Il ko contro la Fiorentina ha mostrato un certo ritardo nella costruzione della squadra dal punto di vista dell'idea di gioco, anche se è ovviamente presto per dare giudizi. Il ko di Firenze però ha lasciato un segno e, soprattutto dal mercato, è lecito aspettarsi qualcosa in più se il tecnico avrà intenzione di proseguire col 4-3-1-2.

La prima esigenze di Giampaolo è e resta il regista. Lucas Torreira è il preferito e primo obiettivo, ma non l'unico. Armando Izzo schierato terzino destro è una forzatura dovuta alle assenze, col rientro di Vojvoda il Toro sembra però coperto sulla fascia. Un altro punto interrogativo riguarda l'attacco: Berenguer trequartista non ha convinto fino in fondo, in attesa di testare Verdi potrebbe arrivare altro. Ma la vera necessità sembra essere in attacco: detto dell'imprescindibile Belotti, oltre a Zaza (e con Iago Falque in uscita) dovrà arrivare un altro attaccante che possa portare in dote gol, assist e giocate decisive.