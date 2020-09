Cosa ha detto la seconda giornata del Torino: manca (anche) una spalla di Belotti

Il Torino di Marco Giampaolo fa fatica. Il processo di adattamento ai nuovi schemi e alla nuova filosofia calcistica del tecnico sta impiegando più tempo del previsto e la classifica dopo 2 giornate racconta di un Torino ancora fermo a 0 punti. E il mercato, come spesso capita in questi periodi dell'anno, può dare una mano e agevolare il processo di miglioramento della squadra.

Un'altra punta è una priorità - Parole non nostre. Il copyright è del direttore sportivo Vagnati, che a pochi minuti dall'inizio della sfida poi persa contro l'Atalanta aveva così parlato degli ultimi giorni di trattative granata. Tradotto, una punta che possa dar peso all'attacco, completarsi con l'inamovibile Belotti e magari dare ulteriori soluzioni offensive che non passino per forza di cose dai piedi (o dalla testa) del Gallo. Zaza ha dato qualche segnale incoraggiante contro la Dea, ma evidentemente quel che ha a disposizione Giampaolo in attacco non basta. Seppur Millico sia gradito al tecnico. Le attenzioni del club, quindi, in questi giorni saranno tutte rivolte verso la punta ed in tal senso attenzione a Joao Pedro, giocatore del Cagliari che potrebbe ricoprire anche quel ruolo di trequartista tanto caro alle idee del mister granata.

Difesa e centrocampo, si naviga a vista - Detto dell'attaccante, il Torino non sembra aver ancora trovato i giusti automatismi in difesa. E probabilmente un giocatore come Joachim Andersen, espressa richiesta di Giampaolo, potrebbe aiutare a blindare una retroguardia che ancora non ha dato certezze in fatto di affidabilità. Ma molto dipenderà dalle dinamiche del mercato e da quanto il club transalpino sarà disposto a "scontare". Discorso simile per il regista, tradotto per Lucas Torreira. L'operazione con l'Atletico Madrid si è improvvisamente raffreddata e così il Toro è tornato a sperarci. Anche considerando l'infortunio di Rincon che lo terrà fuori dai campi almeno 3 settimane.