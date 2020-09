Cosa manca alla Juventus di Andrea Pirlo dopo l'acquisto di Alvaro Morata?

Alvaro Morata c'è. Dopo una trattativa lampo, la Juventus ha lasciato da parte i nomi di Luis Suarez ed Edin Dzeko e chiuso per il ritorno dello spagnolo a Torino. Manca ancora l'ufficialità, ma dopo l'arrivo in città e le visite al J-Medical Morata può giò considerarsi il nuovo attaccante della Juventus. Che così ha, almeno in parte, sistemato la questione reparto offensivo per la gioia di Andrea Pirlo.

Cosa manca adesso alla Juventus? Per prima cosa, un esterno a sinistra. Frabotta ha dimostrato di essere affidabile nonostante l'inesperienza, ma anche alla luce del problema accusato da Alex Sandro e della possibile partenza di De Sciglio il ruolo appare parzialmente scoperto. Per questo la prossima mossa bianconera in entrata potrebbe riguardare proprio un quinto di centrocampo mancino. Quindi l'ipotetica quarta punta: ad oggi e posto il 3-5-2 di partenza, Pirlo ha a disposizione CR7, Dybala e appunto Morata. Con Douglas Costa e l'ottimo Kulusevski che galleggiano fra il ruolo di attaccante e quello di trequartista esterno. Numericamente la Juventus potrebbe anche essere a posto. Ma dovesse presentarsi un'occasione, tradotto Moise Kean, chissà che Paratici non decida di battere un nuovo colpo.