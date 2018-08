Cosa manca, Empoli: Bjarnason il sogno per il centrocampo

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dopo aver dominato il campionato cadetto, l'Empoli punta a fare bene anche in serie A. Il mercato della squadra di Corsi è stato ottimo, con rinforzi mirati e con tanta esperienza nel massimo campionato italiano, come Silvestre ed Antonelli. Resta da capire il futuro di Krunic, centrocampista da tempo nel mirino del Toro. In caso di partenza servirà sicuramente un rinforzo in mediana: con i granata potrebbe andare in porto uno scambio con Afriyie Acquah ma il sogno resta Birkir Bjarnason dell'Aston Villa. L'islandese è il primo obiettivo per il centrocampo, ma i Villains non sembrano intenzionati a cedere l'ex Pescara.