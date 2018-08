Cosa manca, Frosinone: Campbell la ciliegina, la rivoluzione continua

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ultimo colpo del Frosinone porta il nome di Joel Campbell. L'ormai ex attaccante dell'Arsenal è arrivato questa mattina a Roma per sostenere le visite mediche, per lui pronto un triennale per i ciociari. Campbell è la ciliegina su un mercato davvero ottimo da parte del club di Stirpe: Sportiello fra i pali, Salamon e Goldaniga in difesa. Hallfredsson e Crisetig in mezzo al campo, davanti è arrivato Perica. Il Frosinone però non ha intenzione di fermarsi e la società potrebbe mettere a segno almeno altri due colpi, uno in difesa ed uno a centrocampo. I nomi sono quelli di Sebastian De Maio del Bologna e Andrija Balic dell'Udinese.