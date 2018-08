Cosa manca, Genoa: caccia all'erede di Laxalt

Anno nuovo, rivoluzione nuova. Come di consueto il Genoa ha cambiato pelle durante il mercato: via Perin, Laxalt, Izzo e Bertolacci, quest'ultimo tornato al Milan dopo la stagione in prestito al Grifone. Adesso il primo, vero, obiettivo del club di Preziosi è quello di trovare un sostituto per Laxalt nelle ultime ore di mercato. L'obiettivo è Achraf Lazaar del Newcastle, con Genoa e Magpies che stanno discutendo sulla formula dell'operazione. Capitolo Bertolacci: difficilmente troverà spazio in rossonero, nel corso delle discussioni per Laxalt si è parlato anche del centrocampista. Il ritorno al Genoa