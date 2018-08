Cosa manca, Sampdoria: un colpo in attacco. E forse Tonelli

© foto di Imago/Image Sport

Mancano poco più di ventiquattr'ore alla fine del calciomercato e in casa Sampdoria si lavora ancora per regalare a Marco Giampaolo gli ultimi due rinforzi. Dopo aver completato il centrocampo con Albin Ekdal, la priorità resta quella dell'attaccante. Un reparto che ha visto l'addio di Duvan Zapata e l'arrivo di Gregoire Defrel, ma un altro innesto è stato chiesto da Marco Giampaolo. Nella giornata di ieri è arrivato il 'no' definitivo di Sebastian Driussi, che per motivi personali non si è detto disposto a lasciare lo Zenit e la Russia. Le altre piste sono quelle di Tammy Abraham del Chelsea e Dimitri Oberlin del Basilea e nelle prossime ore è previsto un affondo per uno dei due, con precedenza destinata allo svizzero. Intanto c'è da chiudere anche per il difensore: la strada per arrivare a Lorenzo Tonelli è quasi spianata, ma occhio alla concorrenza del Cagliari. Al momento l'alternativa è Guillermo Varela, anche se non è da escludere Djimsiti dell'Atalanta. Uno dei tre probabilmente arriverà. E così, al netto poi di qualche uscita (Valerio Verre su tutti) il mercato della Samp potrà considerarsi chiuso.