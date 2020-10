Cosa non ha funzionato all'Inter? Godin: "Ho fatto fatica a capire cosa voleva Conte"

Nella sua conferenza stampa di presentazione da neo giocatore del Cagliari, Diego Godin, ha parlato anche di cosa non ha funzionato all'Inter: "Son venuto qui con la voglia e l'entusiasmo di aiutare i miei compagni, contribuendo con tutto quello che posso ma imparando sempre dal mister. Ogni allenatore ha la sua idea di calcio e devo mettermi a disposizione. Nella mia carriera ho sempre giocato con una forma tattica diversa da quella che voleva il mister all'Inter: ho fatto fatica a capire cosa voleva lui, ho dato tutto me stesso e alla fine penso di aver capito. Penso di aver tirato fuori il meglio delle mie caratteristiche, poi in tanti mi hanno detto che il calcio italiano è diverso da quello spagnolo: non so dire in cosa, ma quello italiano è sicuramente più difficile".