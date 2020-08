Cosa penso del caso Arthur? Setien: "Avrei voluto situazione diversa, ma non dipende da me"

Il tecnico del Barcellona Quique Setien ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli, soffermandosi anche sul caso Arthur e le recenti polemiche col club: "Ho parlato con lui prima che se ne andasse, come con tutti. Poi non l'ho sentito e tutto ciò che ho potuto sapere l'ho saputo tramite il club. E' una situazione che trascende la mia posizione. Mi sarebbe piaciuta una situazione diversa, non posso dire altro".

