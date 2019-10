Cosa salvare e cosa non del tour de force della Lazio

Fonte: Dall'inviato a Roma

Da Ferrara a Bologna. Sette partite in ventuno giorni per la Lazio di Inzaghi, che non può essere soddisfatto al massimo per i risultati ottenuti: 3 vittorie, 3 sconfitte e 1 pareggio. “Ci manca qualche punto”, ha sempre ribadito il tecnico. E ha ragione, perché per quanto creato la classifica avrebbe potuto sorridere di più, ma se i punti alla fine sono questi (11) un motivo ci sarà. Anzi, c’è ed è più di uno.

Cosa non salvare - Una mentalità ancora non da grande squadra in primis. Se si vuole puntare alla Champions, è inammissibile scendere in campo con arroganza e superbia, pensando di vincere le partite soltanto per inerzia. È successo contro la SPAL e poi a Cluj, in Europa League. Al rientro dalla sosta sarà da evitare questa mancanza di fame e voglia, necessarie invece per fare il salto. Le sette gare ravvicinate hanno anche evidenziato delle lacune nella rosa, non omogenea per qualità. Le seconde linee si stanno dimostrando inferiori ai titolari: l’esempio più lampante è stato col Rennes, quando l’ingresso di Milinkovic e Luis Alberto ha cambiato il volto della squadra. I nuovi ancora non si sono imposti: Vavro, Jony e lo stesso Lazzari hanno vissuto un mese con più bassi che alti. “Non sono qui per caso, li abbiamo scelti”, ha spiegato Inzaghi, che ora però vuole risposte dal campo. Inoltre un problema da risolvere è la poca freddezza sotto porta della squadra (ad eccezione di Immobile). A Ferrara nel primo tempo Caicedo ha preso un palo e sono state sbagliate svariate occasioni, idem a Club e soprattutto contro l’Inter. A San Siro Handanovic si è superato in più situazioni, ma è stato anche graziato da Correa due volte: la prima a tu per tu con un pallonetto (fatto male) e la seconda con un colpo di testa dopo una sua uscita a vuoto.

Cosa salvare - L’altra faccia della medaglia racconta di una squadra il cui gioco è fluido, arioso e offensivo. La Lazio propone e crea una valanga di occasioni a partita. E se alcune volte dimostra di essere poco cinica, quando è in giornata la palla entra quasi da sola: su 7 gare ha siglato 12 gol, solo a San Siro l’aquila biancoceleste è rimasta a bocca asciutta. Qualità della manovra che rispecchia quella di alcuni singoli, perché Luis Alberto, Correa e Milinkovic (su tutti) sono di una categoria superiore. Peccano di continuità e ogni tanto si perdono, ma quando si ricordano di essere top player trascinano i propri compagni. Da loro dovrà ripartire Inzaghi, che non può rinunciare neanche ai gol di Immobile. È una certezza da salvare e i numeri parlano per lui: 6 gol e 2 assist in 7 incontri. Un centro ogni 71 minuti: una media impressionante. E infine menzione per Acerbi, il cui rendimento è lineare e costante ogni partita. Mai sotto la sufficienza, una presenza fissa al centro della difesa. Anche quando la Lazio prende acqua, lui rimane il più asciutto. La seconda convocazione in Nazionale consecutiva non può che essere legittima.