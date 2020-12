Cosa serve ora alla Juve? Pirlo: "Ora c'è da andare in vacanza per ripartire"

vedi letture

Nel corso dell’intervista rilasciata a SKY dopo lo 0-3 contro la Fiorentina, Andrea Pirlo ha anche detto la sua su cosa possa servire alla sua Juve per uscire da queste difficoltà: "Ora c'è da andare in vacanza qualche giorno per recuperare le forze e ripartire con la stessa voglia per andare avanti. Abbiamo fatto partite buone ed altre meno, porteremo avanti il nostro progetto da gennaio in poi".

Qui tutte le parole di Pirlo.