Cosa significa che Leao deve sorridere di più? Pioli: "Faccia uno sforzo e giochi come in cortile"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Parma, mister Stefano Pioli è stato interpellato anche sulla sua recente affermazione riguardo a Rafael Leao ("Dovrebbe sorridere di più"): "Leao è molto intelligente, ma a volte non trasmette tutta la voglia che dovrebbe avere un ragazzo giovane. È molto volenteroso e a volte sembra ciondolare, deve giocare come nel cortile, cercando sempre di fare gol. Sta facendo molto bene, tre settimane fuori non sono poche, deve fare uno sforzo in più ma ci darà grandi soddisfazioni", le dichiarazioni del tecnico del Milan.