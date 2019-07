Cosa sta facendo la Fiorentina di Rocco Commisso?

© foto di Giacomo Morini

Firenze aspetta. In riva all'Arno, sugli spalti del Franchi. L'America è arrivata come l'America: immensa, un sogno, travolgente. Rocco Commisso, un uragano di proclami, di frasi, di sorrisi. E poi? E poi i tasselli da cui ripartire, come sempre. Una dirigenza. L'allenatore. Poi la squadra. E' una piramide che parte al contrario, dall'apice, un progetto calcistico. Prima i vertici, poi chi risponde direttamente. E giù a cascata, fino ai protagonisti in campo. Firenze, così, attende. Perché adesso la squadra mercato è ancora tutta da definire e rifinire, soprattutto per il comparto scouting. E da lì ci saranno conferme, addii, certezze, garanzie. E gli acquisti che i tifosi della Fiorentina aspettano a gloria.

Una nuova squadra mercato E' tornato Daniele Pradè ma il team non è certo finito qui. Avrà un ruolo più operativo il club manager, Giancarlo Antognoni. Gianluca Comotto dovrebbe occuparsi del settore giovanile al fianco di Vincenzo Vergine. E' arrivato Andrea Mancini, figlio del ct azzurro: sarà lui a seguire, come fatto in passato da Balzaretti alla Roma o da Chiellini alla Juventus, i giocatori viola in prestito. Nello staff Piero Ducci, sarà responsabile degli osservatori internazionali, è atteso anche un altro possibile ritorno importante come quello di Valentino Angeloni come capo scout. Notizia di oggi: Dario Dainelli torna a Firenze, da dirigente: sarà supervisore dell'area tecnica.

I proclami su Chiesa "Chiesa resta al 100%". Poi al 99%. Poi "almeno un altro anno a meno che...". Il ma è legato a un dubbio di Commisso: è possibile che spuntino all'improvviso delle carte che private di cui lui non è a conoscenza che garantiscano una cessione del talento viola? Crede, pensa e spera di no, il tycoon americano. Intanto non ci sono stati incontri: i due si vedranno in America, da parte del giocatore non sembra ci sia la volontà di forzare la mano per l'addio. La Juventus e l'Inter, però, sono in pressing.

#BelgioItalia 1-3, splendida rete di @federicochiesa nel finale di partita!

Gli azzurrini adesso attendono i risultati delle altre gare per conoscere il proprio destino. #U21EURO @UEFAUnder21 Credits: Giacomo Cosua pic.twitter.com/AslORKduyV — ACF Fiorentina (@acffiorentina) 22 giugno 2019

Una rosa da sfoltire Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha spiegato che in rosa ci sono "sessanta su settantacinque giocatori non funzionali alla rosa". Tra prima squadra, rientri dai prestiti e settore giovanile, sarà un'estate ricca di cessioni. "E non ci interessa fare minusvalenze", ha specificato. Tradotto: la Fiorentina è pronta a cedere al miglior, o al primo, offerente, tantissimi giocatori come già fatto coi vari Graiciar, Zekhnini e Laurini.

L'addio certo di Veretout Il francese ha chiesto di lasciare Firenze. Ora è a Moena, in ritiro con la squadra di Vincenzo Montella ma l'addio è certo: il Milan offre 15 più Lucas Biglia. La Roma è alla finestra, pronta al rilancio, l'Olympique Lione idem. Il giocatore ha puntato i piedi: dopo Alban Lafont, sarà il secondo transalpino a salutare Firenze in estate (il portiere è andato al Nantes, ndr).

TMW - Fiorentina-Milan, incontro interlocutorio per Veretout. Roma è avanti https://t.co/JxuM0fmz6w — Tuttomercatoweb (@TuttoMercatoWeb) 2 luglio 2019

Una Fiorentina giovane. E italiana? Gli obiettivi sono tanti. Gli acquisti ancora latitano. Però quel che filtra dalle sedi fiorentine è un messaggio chiaro: prima una rosa da sfoltire, poi il gruppo fatto per Montella. In ritardo rispetto agli standard, ma sarà un anno di inizio di un nuovo percorso. Fatto di una Fiorentina giovane, forse anche italiana. Tra gli obiettivi Sandro Tonali del Brescia, Patrick Cutrone del Milan, Andrea Petagna della SPAL e non solo. Ma non è tutto qui, certo: perché il nuovo compartimento sportivo e di mercato della Fiorentina deve ancora fare il planning insieme per poi stabilire e fissare gli obiettivi di mercato.