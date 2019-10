Cosa succede al Napoli? Terzo peggior avvio degli ultimi 10 anni

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Napoli dopo nove turni di campionato occupa il quarto posto in classifica. E' a meno sei dalla Juventus capolista e ha quattro in meno rispetto alla passata stagione. Ieri contro la SPAL non è bastato passare in vantaggio dopo nove minuti per portare a casa la vittoria e accorciare su Juventus e Inter. E' finita 1-1, secondo pareggio in campionato per una squadra che fin qui ha conquistato cinque vittorie e incassato due sconfitte, contro Juventus e Cagliari.

Diciassette punti in nove turni. Per ritrovare una partenza come quella attuale bisogna tornare alla seconda stagione con Maurizio Sarri in panchina: annata conclusa al terzo posto e con gli ottavi di Champions League.

Peggio, negli ultimi dieci anni, solo in due circostanze: nel 2014/15, ultimo anno con Rafael Benitez in panchina, il Napoli conquistò 15 punti nelle prime nove giornate e chiuse il campionato al quinto posto. Gli stessi punti li conquistò nella stagione 2010/11: c'era Walter Mazzarri in panchina e, nonostante quell'avvio a rilento, il Napoli riuscì a chiudere la Serie A al terzo posto. Di seguito il dato.

I punti conquistati dal Napoli dopo 9 giornate negli ultimi 10 campionati

Napoli 2019/20 17 punti dopo 9 giornate

Napoli 2018/19 21 punti dopo 9 giornate

Napoli 2017/18 25 punti dopo 9 giornate

Napoli 2016/17 17 punti dopo 9 giornate

Napoli 2015/16 18 punti dopo 9 giornate

Napoli 2014/15 15 punti dopo 9 giornate

Napoli 2013/14 22 punti dopo 9 giornate

Napoli 2012/13 22 punti dopo 9 giornate

Napoli 2011/12 17 punti dopo 9 giornate

Napoli 2010/11 15 punti dopo 9 giornate