Cosa vi dice quel 13-0? Gasperini: "Che l'Ajax in questo momento è una squadra in salute"

Cosa vi dice quel 13-0? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta alla vigilia della sfida di Champions League contro l'Ajax. La squadra di Amsterdam nell'ultimo turno di Eredivisie ha battuto 13-0 il VVV Venlo: "Quel risultato ci dice che è una squadra in salute e lo si è visto. L'Ajax può permettersi in certe gare di campionato di sperimentare anche situazioni diverse che poi l'aiutano. La Champions però è un po' diversa, sarà una gara difficile per noi ma abbiamo buone speranze per renderla difficile anche per loro. Da questa partita uscirà anche il rapporto di forza tra le due squadre".

