Cosa vi è mancato finora per fare punti? Stroppa: "La cattiveria nel non farci rubare la merenda..."

vedi letture

Cos'è mancato al Crotone per fare punti nonostante la buona qualità del gioco espresso? Mister Giovanni Stroppa ha risposto così in conferenza stampa alla vigilia della gara sul campo del Torino: "Attenzione e cattiveria nel non farci rubare la merenda. Mi ripeto, ma è questo il motivo per il quale abbiamo preso dei gol e non siamo stati così bravi", le dichiarazioni del tecnico sull'ultimo posto in classifica (con un solo punto in sei partite) degli squali.