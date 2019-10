Cosa vuol dire oggi essere da Milan

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Raccontare il Milan è un viaggio, è la nostalgica riscoperta di un mito e la consapevolezza di un vuoto dentro la storia. E' rendersi conto che siamo più vecchi, o maturi, o diversi. E' raccontare ieri, quel che è stato e che non è più. E' togliere la coltre di polvere dalla memoria d'appassionato di pallone. Quel Milan ha rivoluzionato il futbol, arancione come un tramonto d'Olanda, rosso come le lacrime e il sangue di Istanbul. Quando quel Milan lottava per il trono d'Europa, quando essere da Milan era una medaglia e un'elezione.

Essere da Milan, oggi Cosa voglia dire oggi essere da Milan è un percorso astratto, confuso. Che passa da Arcore alla Cina, fa tappa in Lussemburgo, torna a Milano, vola negli Stati Uniti, atterra nuovamente a San Siro e del teatro del domani chissà. La verità è che il Milan è da sei stagioni senza Champions League e quando i ballerini non ballano alla Scala, allora non sono étoile ma solo figuranti, danzanti su punte che spesso non segnano, che falliscono. La maledizione del nove è la fotografia del Milan, che all'esame fanno scena muta e rete vuota.

Illusioni e realtà Essere da Milan, oggi, vuol dire anche vivere d'illusioni. Incoronare da subito Franck Kessie come nuovo Yaya Touré, Hakan Calhanoglu come novello Mesut Ozil, Lucas Paquetà come degno erede di Ricardo Kakà. Ismael Bennacer, due tocchi ed è Andrea Pirlo d'Algeria. Krzysztof Piatek, pistole al vento, l'eredità di Filippo Inzaghi già raccolta. E così via, nell'eco di una speranza, della voglia matta, del ricordo della grandeur che fu, prima di precipitare nuovamente in una confusa e fallimentare recente realtà. Per la mancata chiamata di Suso in Nazionale spagnola ci fu una levata di scudi, adesso è l'uomo copertina della crisi, dribbling al vento e sogni in fumo. Pan di spagna, amaro, retrogusto dei sogni spezzati e spazzati via.

Il Povero Diavolo e le preghiere Il Povero Diavolo è l'allenatore che poggia su basi fluttuanti e leggere, incerte, insicure. E' Marco Giampaolo che ha le sue colpe, è Gennaro Gattuso che ha le sue colpe, è Vincenzo Montella, Christian Brocchi, Sinisa Mihajlovic. E' Stefano Pioli che le avrà. Perché il calcio è una nave che ha bisogno di bussole e direzioni, un treno che necessita di binari. E questo Milan vive alla giornata e all'investimento, e un capitano ne ha sempre bisogno. Spera di trovare in Rafael Leao quello che finora nessuno è stato, ma trentacinque milioni sono più di un amen, ben più di una scommessa. Si augura che Theo Hernandez non sia Ricardo Rodriguez e che Leo Duarte ripercorra le orme dei grandi e recenti brasiliani della difesa, Thiago Silva su tutti. Ecco cos'è, oggi, il Milan. E' una preghiera e una speranza, vestita di stracci e dubbi già prima del Padre Nostro. E' un chissà e un forse, non getta fondamenta da anni ma solo nuovi mattoni su vecchi mattoni, e così un palazzo trema, traballa, magari pure crolla.

Grande giocatore=grande dirigente? Paolo Maldini, fascia e tre, era il Milan. Raccontava il Milan, spiegava cosa volesse dire il Milan, essere il Milan, essere da Milan. Era la cascata straripante di un concetto e di un progetto, di una realtà stabile, duratura e che pareva immortale. Oggi parla di "fase di crescita", di "momento delicato", e il punto è tutto qui. Perché quando racconti quel Milan, il suo Milan, in ogni suo periodo, racconti di un'era e non certo di fasi e momenti. Giorgio Chiellini, negli scorsi giorni, ha detto una sacrosanta e saggia verità. "L'errore più grande di noi calciatori, finita la carriera, è pensare di essere subito pronti". Pur appese al chiodo anni fa le scarpette, per Maldini vale lo stesso visto che la gavetta finora è stata solo da mero spettatore. Essere da Milan vuol dire aver costruito il proprio percorso ed essere già da alte sfere, il meglio del meglio, in ogni comparto del club. Un tempo era così.

Il Milan non esiste più Forse la verità è una sola. Quel concetto lontano, astruso, confuso, polveroso, non esiste più. Cosa vuol dire, in fondo, oggi, essere da Milan? Forse si è ridotto tutto solo al carattere, al piglio, alla voglia di non mollare e di onorare il prestigio della maglia. Un tempo, essere da Milan, significava questo ma pure molto altro. Era essere un prescelto, era aver capito, incamerato e saputo trasmettere dei valori. Essere un vincente. Essere tra i migliori al mondo. Oggi no, è essere una speranza, aggrappato alla preghiera di un futuro migliore di un triste presente. Non c'è una nobile, all'altezza di quel Milan, che manchi da così tanto dalla Champions League. Questo basta, forse, per dire che il Milan non esiste più. Gli architetti che devono ricostruirlo lo capiscano. E ripartano da nuove fondamenta.