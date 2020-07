Cosenza, Baez al 90': "Crediamo alla salvezza. Vogliamo regalare una gioia ai tifosi"

Jaime Baez, autore del raddoppio per il Cosenza nel 2-1 contro il Perugia, ha parlato al 90' a Dazn:

"Il gol? Ho recuperato palla, loro stavano scappando all'indietro e ne ho approfittato. Ci crediamo ancora alla salvezza, fino alla fine. Ho sempre creduto in questa squadra e nello staff. Abbiamo sempre lavorato bene, magari alcune volte non siamo riusciti a portare i punti a casa ma lotteremo. Venerdì contro lo Spezia è stata una partita sfortunata, non l'abbiamo approcciata bene. Oggi ci siamo ripresi contro una grande squadra. Stasera che partite guarderemo? Un po' tutte, ma dobbiamo pensare a fare il nostro anche se purtroppo non dipenderà tutto da noi. Il mio ruolo? Devo aiutare i ragazzi, come loro fanno con me. Sicuramente come posizione, sulla trequarti, mi trovo meglio, sono più vicino alla porta".

Cosa ti sentiresti di dire ai tifosi?

"Hanno ragione, si aspettavano altro. Chiedo soltanto di continuare a crederci e di lasciarci lavorare come stanno facendo. Spero di regalare loro una gioia".