Così il Milan vuole evitare nuovi contagi: test supplementari ai 14 nazionali di rientro a Milanello

vedi letture

La guarigione di Zlatan Ibrahimovic è stata la notizia più bella e più importante degli ultimi giorni, ma in casa rossonera non si è certo abbassata l'attenzione per evitare nuovi possibili contagi da Coronavirus. Proprio per questo motivo il Milan, che attualmente ha ancora due positivi al Covid-19 (Gabbia e Duarte), ha deciso che sottoporrà i suoi 14 calciatori di rientro dalle rispettive Nazionali a un controllo supplementare non appena rimetteranno piede a Milanello in vista del derby di sabato con l'Inter. A riportarlo è l'edizione odierna del Corriere della Sera.