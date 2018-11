Così parlò De Zerbi: sosta stressante, il Sassuolo ne esce disorientato

© foto di Federico Gaetano

Ad alcune squadra il riposo fa male, il Sassuolo è certamente una di queste: Roberto De Zerbi aveva avvisato al riguardo ieri, in conferenza stampa. "Da qui a gennaio non ci saranno più soste ed è meglio, perché la sosta a noi porta stress, al contrario del normale, stare fermi non ci piace", le parole del tecnico, che dopo la seconda sconfitta della Roma in tre gare post-sosta, erano suonate un po' meno strane, meno anomale, più comprensibili. Lo sono ancor di più oggi, dopo la prova altamente insufficiente dei neroverdi al Tardini di Parma: i crociati sono un avversario ostico per tutti, è senza dubbio vero, ma al Sassuolo è mancato quasi tutto oggi, ad iniziare dalla voglia di superare un avversario che è passato in vantaggio, ha raddoppiato e si è permesso anche il lusso di riaprire la gara da solo, senza soffrire praticamente mai le iniziative neroverdi della ripresa. E' stato un Parma che ha condotto le danze, sempre, mentre il Sassuolo non ha saputo far altro che lasciarsi condurre proprio dove D'Aversa voleva.

La prova disastrosa della difesa è sotto gli occhi di tutti, anche alcune scelte del tecnico però non hanno affatto convinto. Il 4-3-3 sembra il modulo ideale per penalizzare Marlon, piuttosto disorientato come laterale destro, mentre il centrocampo ospite ha perso praticamente ogni duello al cospetto della fisicità e rapidità di quello crociato. Il doppio centravanti, mossa a sorpresa per provare a insidiare il quartetto di centrali messo in campo da D'Aversa, ha finito per eclissare Boateng, costretto a lasciar spazio a Babacar in area di rigore, mentre Berardi è incappato nella solita giornata no, una conferma della incostanza che caratterizza il talentuoso attaccante azzurro, molto criticato in settimana anche per lo scorso apporto dato in Nazionale.