Costacurta apre a Pirlo e Maldini: "Uno di questi campioni serve"

Nel corso dell'intervista rilasciata a Undici e domani in edicola, Alessandro Costacurta ha parlato anche di Andrea Pirlo e Paolo Maldini, possibili ingressi nel Club Italia. "Credo che gli ex giocatori, o comunque persone che sono state in campo, debbano occuparsi del Club Italia e del settore tecnico. Credo sia importante perché è con loro che possiamo ricostruire le basi per tornare a essere competitivi. Ho parlato di Andrea Pirlo, di Paolo Maldini e di altri. Uno di questi campioni ci vuole" ha ammesso.