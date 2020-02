vedi letture

Costacurta e l'impatto di Eriksen sull'Inter: "Era atteso come Sneijder, ma è un altro giocatore"

Alessandro Costacurta e l'impatto sul mondo nerazzurro di Christian Eriksen. Nello studio 'Sky', l'ex difensore s'è così espresso sul rendimento del centrocampista danese in queste prime tre settimane con la casacca nerazzurra: "Tornando a tre settimane fa, per come era atteso, sembrava che dovesse arrivare come è arrivato Sneijder. L'attesa era quella, ma bisogna conoscere i giocatori ed Eriksen non è Sneijder. Non ha quel dribbling, ma ha qualità e a questa Inter non fa male. Porterà giovamento, però i giocatori bisogna conoscerli".