Costacurta: "Fascia Astori? Regola sbagliata, ma per ora va rispettata"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fascia da capitano personalizzata o no? Il tema continua a far discutere, non soltanto in Italia ma anche all'estero, visti i commenti della Bild di oggi. La Fiorentina è stata chiara: i viola continueranno a usare la fascia dedicata a Davide Astori. Ai microfoni di Sky Sport 24, ne ha parlato il sub-commissario FIGC Alessandro Costacurta: "Il mio pensiero è che quella regola sia sbagliata. Io credo che la fascia da capitano debba essere quella che ogni capitano desidera. Però ora c'è una regola: io ho giocato con Davide e credo che anche lui direbbe di rispettare le regole. In Italia siamo abituati a pensare alla sensibilità, siamo anche famosi perché non vogliamo rispettare le regole. Una regola c'è: lavoreremo con la lega per cambiarla, ma intanto c'è, perché non rispettarla? Poi lavoreremo per cambiarla perché è sbagliata, ma intanto c'è".