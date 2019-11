Costacurta: "Ilicic non è stato un leone. Poteva provare a saltare Bravo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un punto storico, ma anche una vittoria sfumata per qualche dettaglio. L'Atalanta esce soddisfatta a metà dal pareggio casalingo contro il Manchester City, in una partita che sarebbe anche potuta andare in altro modo. Negli studi di Sky Sport 24 finisce sotto osservazione la prestazione di Josip Ilicic. A partire dal rigore causato, ne ha parlato Alessandro Costacurta: "Sul rigore, lo dico da ex giocatore, non ti devi girare e allargare le braccia. Non è stato un leone, diciamo. E forse anche sull'espulsione del portiere: lì sono sicuro che se ci fosse stato Del Piero (presente in studio, ndr), avrebbe cercato di saltare il portiere e fare gol. Non so come dirlo: io credo che in qualche maniera potesse cercare di non farsi prendere e provare a segnare".