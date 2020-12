Costacurta: "Juve più lontana dalla vetta dopo la sentenza. Può influire stasera"

Dopo la sentenza di oggi, la Juventus scivola a -7 dal Milan primo in classifica. Dagli studi di Sky, Alessandro Costacurta commenta così: “È anche a meno sei dalla seconda, credo che possa influire. A me non è mai capitato che togliessero dei punti: immagino che segni, che entreranno in campo con una motivazione diversa. Sportivamente parlando, è drammatico trovarsi così lontani dalla vetta”.