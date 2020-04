Costi, diritti tv, biglietti e sponsor. Sticchi Damiani: "Oggi vedo preoccupazione tra i club"

vedi letture

"Le Leghe, e io ne ho conosciute tre dalla C alla A, funzionano nel momento in cui si pensa al bene collettivo e non agli orticelli". A parlare così, al Corriere dello Sport, è il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani: "Oggi vedo preoccupazione, perché tutti i club quando stilano un budget dei ricavi certi e incerti mettono tra i primi gli introiti dei diritti Tv. Insieme con biglietti e sponsor. Improvvisamente alcune voci sono venute meno. Questo non vuol dire che la Serie A, come ho letto da qualche parte, abbia già sperperato le proprie risorse. I costi sono stati calibrati su denaro che di colpo e imprevedibilmente ora manca. Dire che siamo stati imprudenti mi sembra un’analisi quantomeno frettolosa".