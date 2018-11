Costruttiva e sprecona, ma la Roma degli under piace

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non è da tutti presentarsi con due '99, Zaniolo e Kluivert, un '97' Under, e un '96 Schick, di fronte alla difesa più titolata del mondo, l'unico reparto senza assenze o cessioni illustri del Real Madrid. E' sempre la stessa, quella che ha vinto la Champions a Milano, Cardiff e Kiev, ma nel primo tempo di stasera ci ha capito ben poco di fronte ai giovanotti terribili della Roma di Di Francesco, costretto a rinunciare anche a Dzeko a poche ore dalla sfida. Un infortunio che ha tolto centimetri ed esperienza ad un attacco, che come evidente, era già abbastanza a secco in questo.

I tifosi dell'Olimpico hanno mostrato scarsa felicità al termine della gara, coprendo di fischi l'uscita della squadra dal terreno, ma nel primo tempo la Roma è piaciuta e ha saputo trascinare il proprio pubblico. L'intraprendenza e il desiderio di fare male sono stati sicuramente positivi, anche se i margini di crescita, alla luce del secondo tempo, rimangono ancora tanti.