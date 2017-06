Countdown giugno: tra uscite vere e cessioni mancate

© foto di Insidefoto/Image Sport

Giornata di mercato intensa che va a caratterizzare un presumibile inizio di luglio infuocato. Inter sugli scudi con le visite mediche di Skriniar che si appresta a diventare il primo rinforzo ufficializzato dal club di corso Vittorio Emanuele. L’affare con la Sampdoria è concluso e coinvolge il cartellino di Caprari. Nerazzurri attivi anche sul fronte uscite, con il Parma che in giornata ha richiesto ufficialmente il prestito di Pinamonti ai milanesi. In casa Fiorentina tengono banco le uscite, con Borja Valero ad un passo dall’addio e con il trasferimento di Dirk al Feyenoord. Roma sorpresa in negativo da due brutte notizie: il fallimento dell’affare Manolas-Zenit, per il quale si attenderà non oltre alla giornata di sabato, e soprattutto l’infortunio del nuovo acquisto Kasdorp che rischia di stare fermo ai box tre settimane ritardando l’inizio della sua avventura. Di contro, è fatta per Gonalons: la conferma è arrivata dalle parole del presidente dell’OL Aulas che ha definito con Monchi tutti i dettagli dell’affare.