Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid, parla a Het Nieuwsblad di uno degli argomenti più scottanti della Casa Blanca, Cristiano Ronaldo: Ci sono gare in cui abbiamo dieci occasioni e non facciamo gol e magari nella stessa giornata lui ne fa due, è facile parlare di lui. Non parliamo di lui nello spogliatoio ma ci mancano i suoi gol”.