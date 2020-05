Covid-19 al Milan? Il presidente Scaroni conferma: "Abbiamo contagiati in via di guarigione"

Dopo Fiorentina, Sampdoria e Torino, anche il Milan rivela di avere dei giocatori attualmente contagiati dal Covid-19 in rosa. Il club rossonero lo fa non in via ufficiale, ma attraverso le parole del presidente Paolo Scaroni durante WarRoom, il format web di Roma InConTra. "Al Milan abbiamo qualche giocatore contagiato in via di guarigione - racconta il numero uno del club rossonero -, ma Maldini, sia il padre che il figlio, ora stanno bene. Milanello è aperto e noi abbiamo già ripreso ad allenarci, mantenendo le distanze. Ci stiamo incamminando verso la ripartenza".