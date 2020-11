Covid-19 sconfitto, Mancini finalmente negativo: "Ne sono uscito e sono contento"

“La partita della vita” è l’autobiografia di Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, scritta assieme al giornalista Andrea De Caro. Lo stesso allenatore serbo ha presentato il libro in diretta sul sito de La Gazzetta dello Sport e durante l’evento è intervenuto anche Roberto Mancini, ct della Nazionale e compagno d’avventura con Sampdoria, Lazio e Inter: “Io sono negativo da oggi pomeriggio. Ne sono uscito e sono contento. Credo che non ci sia nessuno che non creda che non esista. C’è chi lo prende più forte e chi meno, ma l’attenzione deve esserci sempre. Può prenderlo in qualsiasi situazione”.